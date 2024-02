Bochum. Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer auf der A40 und A43 in Bochum auf einige Fahrspuren verzichten. Hier die Sperrzeiten und Gründe.

Auf der A40 und der A43 gibt es am kommenden Wochenende Verkehrsbehinderungen.

Am Bochumer Kreuz (A40/A43) wird am Freitag (23.) von 9 bis 13 Uhr sowie am Samstag (24.) von 4 bis 18 Uhr die Verkehrsführung umgebaut. Dabei wird auf der A43 in beiden Fahrtrichtungen abwechselnd jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

Am Samstag und Sonntag (24./25.) werden vor und hinter dem Tunnel Grumme an der A40 Bäume und Sträucher geschnitten. Am Samstag steht dem Verkehr zwischen Bochum-Hamme und Stadion nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Sonntag wird die Auffahrt Stadion von 8 bis 17 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt, gleichzeitig ist auf der Autobahn selbst in dieser Richtung nur ein Fahrstreifen frei.

Ebenfalls Bäume und Sträucher geschnitten werden auf der A43 in Bochum. Deshalb ist am Sonntag (25.) von 7 bis 16 Uhr und am Montag (26.) von 9 bis 15 Uhr in Fahrtrichtung Münster zwischen Gerthe und Riemke nur eine Spur befahrbar.