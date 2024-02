Bochum. Weil er vermutet habe, dass seine Ehefrau ihn betrüge, soll ein 35-jähriger Bochumer völlig ausgerastet sein. Das sind die schlimmen Vorwürfe.

Wenn sich als wahr erweist, was in der Anklageschrift steht, dann hat eine 28-jährige Mutter aus Bochum in ihrer eigenen Wohnung ein Martyrium erlitten. Seit Donnerstag steht ihr Ehemann (35) vor dem Landgericht: Er soll sie aus Eifersucht überaus brutal misshandelt haben.