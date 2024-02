Bochum. Über 300 Plätze entstehen dieses Jahr in vier neuen Kitas in Bochum. Allerdings schließen auch zwei Einrichtungen im Stadtgebiet. Ein Überblick.

Zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, öffnen in Bochum vier neue Kitas. Zwei Einrichtungen entstehen in Wattenscheid, eine in Laer und eine im Innenstadtbereich. Allerdings: In Bochum schließen auch zwei Kitas.