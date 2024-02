Bochum. Ab dem 22. Februar können Eltern in Bochum mit einer Zusage der Kita rechnen – rein theoretisch. Aber was tun, wenn keine Rückmeldung kommt?

Eltern in Bochum können seit Donnerstag, 22. Februar, mit einer Zusage für einen Platz in der Kita rechnen. Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (JHA) hat am Mittwoch das Platz-Angebot für das Jahr 2024/25 beschlossen. Insgesamt gibt es in den Bochumer Einrichtungen rund 9800 Plätze für Über- und 2286 für Unter-Dreijährige. Hinzu kommen 2030 Plätze bei Tageseltern.