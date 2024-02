Bochum. „Gefahrenstelle im Straßenverkehr“: Alltag für die Polizei – in diesem Fall allerdings nicht. In Bochum steckte eine Tanne in luftiger Höhe.

Vermutlich ist er vom Feste übriggeblieben – wie allerdings der Tannenbaum auf einen Ampelmast in Bochum-Langendreer geriet, das bleibt offen. Die Polizei Bochum berichtet jetzt von einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz, der die Beamten beschäftigt hat.

Demnach wurde die Polizei am Abend des 17. Februar wegen einer „Gefahrenstelle im Straßenverkehr“ alarmiert. So weit, so gewöhnlich. Das Bild, das sich den Beamten vor Ort an der Unterstraße in Langendreer bot, war dann aber doch kurios: An der Ampel steckte eine Tanne.

Polizisten in Bochum „angelten“ Baum von der Ampel

„Wie ist dieser dort hingekommen? War es der Wind, das himmlische Kind ...? Wir wissen es nicht“, sagt Polizeisprecher Marco Bischoff. Die Polizisten hätten sich aber „als geschickte Weihnachtsbaumangler“ erwiesen und das Nadelholz sicherheitshalber aus der luftigen Höhe entfernt.

Gefahrenstelle beseitigt, Einsatz beendet. „Manches“, resümiert Bischoff, „ist halt so skurril, das kann man sich einfach nicht ausdenken.“

Ein Polizist als „Weihnachtsbaumangler“: Die Beamten beseitigten die Tanne. © Polizei Bochum

