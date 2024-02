Bochum Hofstede. Ein Spaziergänger entdeckt in einer Grünanlage in Bochum eine graue Säule, deren Funktion er sich nicht erklären kann. Was steckt dahinter?

Wer regelmäßig mit Hunden unterwegs ist, der findet in Parks so einiges – von totem Vogel bis Tennisball. Das, was Dirk B. kürzlich auf seinem Spaziergang im Park in Hofstede entdeckte, gab ihm jedoch Rätsel auf. Auf einer Rasenfläche, gleich am Wegesrand, stand eine große graue Säule.