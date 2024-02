24 Spielplätze in ganz Bochum will die Stadt in den Jahren 2024 und 2025 sanieren. Kinder sollen dadurch angemessene und attraktivere Spielfläche bekommen. Der Themenspielplatz im Volkspark Günnigfeld in Wattenscheid wurde im vergangenen Jahr bereits saniert und fertiggestellt. © FUNKE Foto Services (Symbolfoto) | Svenja Hanusch