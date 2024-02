Bochum. Kid Koala wurde bekannt durch Auftritte mit den Beastie Boys und Radiohead. Jetzt zeigt er im Schauspielhaus Bochum ein hoch aufwendiges Stück.

Er war Mitglied der Gorillaz und spielte mit den Beastie Boys, Radiohead und Björk: Der kanadische Musiker Kid Koala gehört zu den profiliertesten DJs der Welt. Jetzt kommt er mit einem Theaterprojekt ins Schauspielhaus Bochum, das für einiges Aufsehen sorgen dürfte. „The Storyville Mosquito“, so der Titel der musikalischen Performance, wird am 7. und 8. Mai jeweils um 19.30 Uhr in den Kammerspielen gezeigt und erfordert einen immensen Aufwand.

Gastspiel von Kid Koala eröffnet Theaterfestival in Bochum

Zwei große Container mit technischem Gerät werden dafür eigens aus Kanada nach Bremerhaven verschifft und weiter nach Bochum gefahren. Auf der Bühne mit dabei sind 15 Darstellerinnen und Darsteller, 75 Puppen, acht Kameras und Kid Koala selbst, der oft mit Koala-Kapuze auftritt und den Abend auch inszeniert.

Mehr zum Thema

Der 49-jährige Kid Koala (alias Eric San) wurde in den 90er Jahren als DJ bekannt. Er war einer der ersten, der an den Plattentellern das sogenannte „Scratchen“ zur Kunstform erhob. Als Musiker tourt er um die Welt, daneben zeichnet er Graphic Novels und widmet sich immer öfter auch dem Theaterspiel.

„The Storyville Mosquito“ heißt das Theaterstück von Kid Koala im Schauspielhaus Bochum. Es kommt ohne Worte aus, bietet aber viel Musik und Videos. © Brian Neuman

Die Aufführung in den Kammerspielen kommt ohne Worte aus, bietet dafür viel Musik, jede Menge Videos und eine schwer zu Herzen gehende Geschichte. Die Zuschauer sehen auf der Bühne eine Reihe von Miniatur-Filmsets, aus denen sich ein hollywoodreifer Animationsstreifen entwickelt. Geeignet ab acht Jahren.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bochum verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter! +++

Vorverkauf für Kid Koala startet am 29. Februar

Das Gastspiel ist der Auftakt des internationalen Figurentheaterfestivals Fidena, das vom 7. bis 12. Mai in Bochum, Dortmund, Herne und Recklinghausen stattfinden wird. Diesmal sind 22 Produktionen aus aller Welt dabei, die Künstler kommen dafür unter anderem aus Mexiko, Indien, Finnland, Taiwan und Mali. Eröffnet wird das Festival am 7. Mai mit einer bunten Parade durch die Bochumer Innenstadt.

Karten für Kid Koala gibt es ab 29. Februar unter 0234 3333 5555 und schauspielhausbochum.de. Alle Infos zum Festival: fidena.de

sw