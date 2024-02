Bochum. Die Arbeiten rund um die Lohring-Brücke in Bochum sind soweit abgeschlossen. Freie Fahrt gilt hier aber weiterhin nicht. Das ist der Grund.

Die Lohring-Brücke in Bochum, eine wichtige Verbindung von der Innenstadt in Richtung Ruhrstadion und nach Kornharpen, bleibt auch weiterhin gesperrt. Dabei könnte der Verkehr nun durchaus wieder darüber rollen. Fertig ist sie ja schon länger. Und auch die Abrissarbeiten an der alten Brücke nebenan, wegen derer der neue Überweg noch gesperrt war, sind fürs Erste abgeschlossen. Und trotzdem stehen die Absperrbaken noch da. Aus einem ganz einfachen Grund.