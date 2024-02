Bochum. Einkaufen kann man bei Lidl und Edeka in Bochum-Langendreer noch immer nicht, dennoch brennt ständig das Licht. Das weckt viele Hoffnungen.

Noch immer warten Edeka und Lidl darauf, am Standort des alten Real an der Hauptstraße 212 in Bochum-Langendreer (direkt neben der Disco Matrix) endlich die Türen öffnen zu können. Der Discounter stand schon zweimal kurz davor, sagte die Eröffnung aber kurzfristig jeweils wieder ab. Dementsprechend fertig sieht der Laden von Außen auch schon aus. Zudem brennt immer das Licht, Tag und Nacht. Das sorgt bei vielen Menschen für Verwirrung.