Bochum. Weil ein 42-Jähriger in einer Wohnung an der Rottstraße wütete und drohte, hat die Polizei Bochum Spezialkräfte hinzugezogen. Das ist passiert.

SEK-Einsatz in Bochum: Nach einem Streit und häuslicher Gewalt in einer Wohnung an der Rottstraße hat die Polizei am Dienstagabend Verstärkung durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Wie Polizeisprecher Jens Artschwager berichtet, war es am frühen Abend zum Einsatz am Rande der Innenstadt gekommen.

Ein 42-jähriger Bochumer soll handgreiflich gegenüber seiner Mutter geworden sein; die Frau sei leicht verletzt worden. Als die Polizei anrückte, habe sie sich schon nicht mehr in der Wohnung befunden. Der Mann sei „laut Zeugen psychisch auffällig“ und Drogenkonsument, am Dienstag durch „erhöhte Aggressivität aufgefallen“.

Weil er sich in der Wohnung einschloss und „jeglicher Konfrontation mit der Polizei entziehen“ wollte, so Artschwager, riefen die Beamten aus Bochum das SEK zu Hilfe. Die Spezialkräfte nahmen demnach Kontakt zu dem Mann auf und überzeugten ihn schließlich, die Tür zu öffnen und sich festnehmen zu lassen. Auf dem Weg zur Wache habe er dann allerdings doch noch einmal Widerstand geleistet. Einsatzende sei gegen 20.15 Uhr gewesen, so Artschwager.

