Bochum. In Bochum hat der „Middle East Palace“ eröffnet. Das Restaurant bietet orientalische Speisen – nicht nur am Tisch. Die Auswahl, die Preise.

„Fehlen da noch die Möbel?“, fragt der WAZ-Reporter. „Nein, das muss so sein“, sagt Alperen Bulmus. Im Orient ist es üblich, im Schneidersitz auf dem dem Boden zu essen. So bietet es auch der Neu-Gastronom seinen Gästen an. Stilecht soll es zugehen im jüngst eröffneten „Middle East Palace“ an der Universitätsstraße 14.