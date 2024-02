Bochum. Tausende Menschen aus der Ukraine sind 2022 nach Bochum geflüchtet. Wie viele geblieben sind und wie viele nun einen Job haben. Ein Überblick.

Zwei Jahre ist es her, dass der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine begonnen hat – am 24. Februar 2022. Seitdem ist für viele Menschen in der Ukraine nichts mehr wie es war, so auch für diejenigen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind.