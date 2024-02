Bochum. Zwei Jahre dauert der Krieg in der Ukraine an. Alina Henova und Olena Bardakova sind 2022 nach Bochum geflohen. Wie es ihnen heute hier geht

„Ich bin zufrieden hier. Deutschland gefällt mir“, sagt Alina Henova (42). Im März 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, ist sie aus der Ukraine geflüchtet und lebt seitdem in Bochum. „Es fühlt sich so an, als wäre das schon länger her, vier oder fünf Jahre.“