Bochum. Nach einem E-Scooter-Unfall sucht die Polizei Bochum Zeugen. Am Montag stürzte ein 48-Jähriger. Ein Alkoholtest brachte ein deutliches Ergebnis.

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Höntrop ist am Montagabend ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 48-jährige Bochumer gegen 22.20 Uhr mit dem E-Roller unterwegs, als er an der Kreuzung Ginsterweg/Holunderweg stürzte. Der Grund für den Sturz sei unklar, hieß es.

Bochumer (48) schwer verletzt in Klinik gebracht

Der Mann sei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es im Polizeibericht. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten festgestellt, dass der 48-Jährige „stark alkoholisiert“ war. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,84 Promille ergeben. Auch eine Blutprobe sei ihm entnommen worden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht etwaige Zeugen. Hinweise werden unter 0234/909-5210 entgegengenommen.

