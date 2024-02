Bochum. Anwohner in Bochum-Stiepel sind irritiert: Plötzlich steht da eine Ladesäule für E-Autos – zentral auf dem Bürgersteig. Wie es nun weitergeht.

Plötzlich stand sie da. Grau und weiß, zum Parkstreifen hin gesichert mit einem kleinen Metallbügel – und nahezu zentral auf dem Gehweg an der Ministerstraße platziert. Eine frisch installierte Ladesäule für Elektroautos sorgt in Bochum-Stiepel für Staunen. „Wie kann man die denn mitten auf den Bürgersteig stellen?“, fragt ein Bochumer in einer Stadtteil-Gruppe bei Facebook. „Gibt es irgendwo Infos dazu?“, schreibt ein anderer.