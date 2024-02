Bochum. Vor einem Bochumer Gymnasium herrschen regelmäßig chaotische Zustände. Kinder und Passanten werden gefährdet. Was Stadt und Polizei dagegen tun.

Kurz das Kind absetzen und dann schnell weiter zur Arbeit: So denken viele Eltern, wenn sie ihre Kinder morgens zur Schule bringen. Doch das führt häufig zu gefährlichen Situationen im Bochumer Stadtgebiet. An Grundschulen, aber auch an weiterführenden, wie aktuell auch am Neuen Gymnasium.