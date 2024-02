Bochum. Der Kinderspielplatz ist nagelneu. Julian (11) aus Bochum wohnt gegenüber. Doch die Straße dazwischen ist gefährlich. So wird der Elfjährige aktiv.

Julian aus Bochum hat ein Problem. Ganz in der Nähe gibt es jetzt einen nigelnagelneuen Spielplatz mit super Geräten. Direkt daneben liegt der Kinder- und Jugendtreff, den er „auch cool“ findet. Nur darf bzw. kann der Elfjährige dort nicht hin. Denn Julian wohnt mit seiner Familie auf der anderen Straßenseite. Und die Riemker Straße an dieser Stelle zu überqueren ist gefährlich. Zu viele Autos fahren hier zum oder vom Hannibal-Center her. Damit sich seine Mama keine Sorgen mehr machen muss und ihn beruhigt gehen lassen kann, hat der Schüler nun die Initiative ergriffen – und fordert eine Zebrastreifen.