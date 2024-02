Bochum. Ihr Zuhause in Bochum ist unbewohnbar, ihre Unterkunft nicht barrierefrei. Gabriele Lemke sitzt im Rollstuhl und leidet unter den Brand-Folgen.

„Hier fackelt alles ab“, schreibt Gabriele Lemke ihrem Sohn, als sie am Straßenrand sitzend auf das Haus blickt, das 21 Jahre lang ihr Zuhause war. Sie ist eine von mehreren Personen, die das Gebäude am Walbaumweg in Langendreer wegen eines Brandes verlassen mussten. Die besondere Herausforderung für Lemke: Sie sitzt die meiste Zeit im Rollstuhl und ist auf eine Sauerstoffflasche angewiesen. Nach dem Schock am vergangenen Wochenende, 17. Februar, berichtet die 62-Jährige, wie sie die Nacht des Brandes empfunden hat. Und dass sie dringend eine neue Wohnung sucht.