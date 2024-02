Bochum. Die Stadtwerke beheben derzeit den Wasserrohrbruch an einer Schule in Bochum. Der Unterricht wurde früher beendet. Wie es am Mittwoch weitergeht.

Am Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum-Wattenscheid ist es am Dienstagvormittag (20. Februar) zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Das teilen die Stadtwerke mit. Der Unterricht wurde vorzeitig beendet.

„Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum wurde heute Vormittag zu einem Wasserrohrbruch an der Westenfelder Straße 88 gerufen. Es wurde eine Undichtigkeit am Wasserhausanschluss (...) festgestellt“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Christian Seger.

Wasserschaden am Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum: Unterricht fällt aus

Die Schadensstelle sei lokalisiert und die Leitung im Anschluss freigelegt worden. Die Stadtwerke würden die Leitung umgehend instand setzen, heißt es. Währenddessen müsse jedoch das Wasser abgestellt werden.

Für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bedeutet das: Der Unterricht endete bereits nach der dritten Stunde. „Das wurde per Durchsage von der Schulleitung mitgeteilt“, erklärt Lehrer Thorsten Seifert, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da das Wasser abgestellt ist, könnten die sanitären Anlagen nicht genutzt werden. Wichtige Prüfungen waren für den Dienstag jedoch nicht geplant, sodass nichts abgesagt oder verschoben werden müssen.

Bis Mittwoch soll die Wasserversorgung wieder hergestellt sein

Die Stadtwerke Bochum gehen davon aus, dass die Wasserversorgung im Laufe des Tages wiederhergestellt werden kann, sodass der Schulbetrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann.