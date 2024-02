Bochum. Der Bochumer Andreas Pflitsch forscht in Eis- und Gletscherhöhlen. Obwohl er vor der Rente steht, hat er neue Touren geplant. Was treibt ihn an?

Er forscht in den kältesten Regionen der Welt und gelangt an Orte, an denen kaum jemand war. Der Bochumer Höhlenklimatologe und Professor an der Ruhr-Universität Bochum Andreas Pflitsch reist seit Jahrzehnten für Exkursionen mit Studierenden und Expeditionen um die Welt. Gletscherhöhlen in den USA, ehemalige Minen in Alaska, Eishöhlen auf Hawaii, heiße Lavahöhlen – all das hat Pflitsch gesehen. Zwischen 80 und 100 Touren hat der 65-Jährige gemacht. Bis zu minus 36 Grad hat er dabei erlebt. Warum tut er sich das an?