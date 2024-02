Bochum. Bernd Wasiolka aus Bochum fotografierte lange nur in Afrika. Für einen neuen Bildband ging er im Ruhrpott auf Motivsuche – nicht ganz freiwillig.

Corona hat für Bernd Wasiolka alles verändert. 2019 war der Bochumer Profifotograf nach vielen Jahren aus dem Süden Afrikas zurück in die Heimat gereist, um seinen zweiten Bildband „Wildes Namibia“ fertigzustellen und diesen anschließend auch zu vermarkten. Während zahlreicher Vorträge den Winter über wollte der heute 53-Jährige mit der Planung eines neuen Fotoprojektes beginnen, „am liebsten in Namibia oder Südafrika“. Doch dann kam Corona. Keine Vorträge, keine Reisen mehr. Also fotografierte Bernd Wasiolka eben in seinem Revier.