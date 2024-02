Bochum. Eine Grundschule in Bochum soll umfassend saniert werden. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler in Container ziehen. Was geplant ist.

Schon lange soll die Astrid-Lindgren-Schule in Bochum-Linden saniert werden. Nun gibt es endlich konkrete Pläne. Das bedeutet zum einen künftig mehr Platz und moderne Technik. Andererseits muss die ganze Schule aber für circa anderthalb bis zwei Jahre in Container-Klassen umziehen.