Bochum. Zwei Wochen lang geht es in der Bochumer Jahrhunderthalle so richtig rund: Alte Karussells laden zum Spaßhaben ein. Wir stellen die besten vor.

Spaßige Zeitreise in die Vergangenheit: Am Samstag (17.) hat in der Jahrhunderthalle der historische Jahrmarkt eröffnet. Zum 15. Mal präsentieren Schausteller Fahrgeschäfte aus den vergangenen beiden Jahrhunderten. Dazu zählen zum Beispiel eine historische Raupenbahn, Schiffschaukeln, Karusselle oder ein mehr als 100 Jahre altes Riesenrad.