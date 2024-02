Bochum. Kaum jemand kennt sich mit dieser geheimnisvollen Reliquie so aus wie Markus van den Hövel. Er ist überzeugt: Sie lag einst auf dem Kopf Christi.

Nur wenige Menschen kennen sich mit dieser weltweit bekannten Reliquie so gut aus wie der Bochumer Markus van den Hövel. „Der kostbarste Schatz dieser Erde“, wie er sagt. Es geht um ein kleines Tuch, das in dem Örtchen Manoppello in den italienischen Abruzzen nahe der Adria aufbewahrt wird. Im vorigen Herbst war der 61-Jährige wieder dort und hat weiter geforscht. Dazu hat er jetzt auch dem christlichen Sender „Radio Gloria“ aus der Schweiz ein langes Interview gegeben.