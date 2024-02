Bochum. Flüchtlinge im Altenheim? Dagegen sammelte eine Bochumer Bürgerinitiative Unterschriften. Das ist über die aktuellen Verhandlungen bekannt.

Ende 2023 kochten die Emotionen rund um die Grabelohstraße in Bochum-Langendreer hoch. Nachdem bekannt wurde, dass die Bezirksregierung Flüchtlinge in einem früheren Seniorenheim unterbringen möchte, formierte sich vor Ort Widerstand. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet und eine Online-Petition gestartet, um Unterschriften zu sammeln. Seither hat sich die Stimmung im Ort merkbar beruhigt, doch vom Tisch ist das Thema damit noch nicht. Alle warten auf eine Entscheidung. So ist der aktuelle Stand.