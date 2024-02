Bochum. Der mittlere Teil der Castroper Straße soll komplett neu ausgebaut werden. 2026 soll es losgehen. Hier die ersten Pläne zum Vollausbau.

Sie ist neben der Königsallee die bekannteste Verkehrsachse in Bochum: die Castroper Straße. Wenn voraussichtlich 2027 in Harpen das neue Polizeipräsidium eröffnet wird, steigt die Bedeutung der Straße als kürzesten Verbindung in die Innenstadt noch einmal deutlich an. Allerdings ist die „Castroper“ auch eine der Straßen, die sich in einem überaus beklagenswertem Zustand befindet. Das soll sich ab 2026 gründlich ändern. Allerdings wird die Anzahl der Parkplätze deutlich sinken.