Bochum. „Toto & Harry“ zählen bis heute zu Deutschlands bekanntesten Polizisten. In dieser Woche geht Kultcop Toto in Rente. Was macht eigentlich Harry?

Bis zu vier Millionen Menschen schauten zu, wenn „Toto & Harry“ zwischen 2001 und 2009 bei Sat.1 in Bochum auf Streife gingen. Jetzt tritt einer der bundesweit bis heute bekanntesten Polizisten ab. Torsten „Toto“ Heim ist seit dieser Woche Rentner. „Ich freu’ mich auf den Ruhestand“, sagt der „Kultcop“.