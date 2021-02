Arbeitsschutz: Tierpark Bochum ist Vorbild für andere Zoos

Mit großer Fachkenntnis und Behutsamkeit wird im Tierpark Bochum eine Schlange in eine Transportbox gelegt.

Bochum Der Tierpark Bochum wurde für seine Arbeitssicherheit geehrt. Er ist nun "Vorbild für andere zoologische Einrichtungen in puncto Arbeitsschutz".

Der tägliche Umgang mit Tieren, zumal wilden und exotischen, kann gefährlich sein. Eine Schlange zum Beispiel in eine Transportbox zu stecken, ist absolute Facharbeit. Oder das Tauchen im Aquarium mit spezieller Schutzausrüstung. Deshalb herrscht jetzt große Freude im Tierpark Bochum, dass seine Anstrengungen für mehr Sicherheit mit einer bedeutenden Auszeichnung belohnt worden sind. Das sei "kein Allerweltspreis", so der Tierpark.

Der Tierpark ist der einzige Zoo in Deutschland mit einem von der gesetzlichen Unfallversicherung VBG bescheinigten Arbeitsschutzmanagement. Jetzt wurde dieses Alleinstellungsmerkmal entsprechend gewürdigt und der Tierpark mit einem "VBG-NEXT Präventionspreis" geehrt. "Er fungiert somit als Vorbild für andere zoologische Einrichtungen in puncto Arbeitsschutz", heißt es an der Klinikstraße.

Für 300 Tierarten werden in Bochum artspezifische Risikoanalysen erarbeitet

Mit dieser Auszeichnung würden diejenigen Unternehmen bedacht, die in herausragender Art und Weise betriebliche Präventionsarbeit für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter leisten.

Für jede der rund 300 Tierarten müssen artspezifische Risikoanalysen durchgeführt und

entsprechende Verhaltensregeln erarbeitet, kommuniziert und umgesetzt werden. Zusätzlich ist der Einsatz geschulter, kompetenter Fachkräfte für die Arbeit mit Tieren elementar wichtig.

In den letzten zwei Jahren hatten mehr über 100 Unternehmen ihre Ideen und Projekte für das Programm VBG-NEXT vorgestellt. Auf VBG-Expertenebene wurden sie geprüft und bewertet: Der Tierpark ist der Gewinner im Bereich „Arbeitsschutz mit System“. Er habe die Auszeichnung "in besonderem Maße verdient“.

Sicherheit soll unbeschwerten Aufenthalt im Zoo gewährleisten

Zoodirektor Ralf Slabik sagt, dass das erfolgreiche System eine absolute Teamleistung sei. "Wir sind sehr stolz, dass die Jury der VBG diese anerkennt und wir uns somit im Kreise großer, durchaus namhafter Unternehmen befinden, die in den vergangenen Jahren zu den Preisträgern zählten.“

Und weiter: „Unser Arbeitsplatz ist der Ort, wo andere Menschen ihre Freizeit verbringen. Ein reibungsloser Ablauf aller Arbeitsprozesse, inklusive der Einhaltung von Alarmplänen für den Ernstfall oder der Durchführung von dazugehörenden praktischen Übungen, ist zwingend notwendig, damit für unsere Besucher der Aufenthalt im Tierpark zu einem sicheren, unbeschwerten Erlebnis wird.“

