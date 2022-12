Arbeitsmarkt Bochum: Weniger Arbeitslose, mehr offene Jobs

Deutlich gesunken ist die Zahl der Arbeitslosen in Bochum im Oktober. 408 Frauen und Männer weniger sind ohne Job. „Das ist eine saisontypische Entwicklung“, heißt es bei der Arbeitsagentur.

16.515 Frauen und Männer in Bochum waren im November 2022 arbeitslos gemeldet – 408 weniger als noch im Oktober. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent gesunken und damit genauso hoch wie im November 2021.

Bei der Arbeitsagentur Bochum ist die Rede von einer jahreszeittypischen Entwicklung. „Die zweite Jahreshälfte ist in aller Regel immer mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit verbunden“, heißt es. Daran habe auch die Pandemie nichts geändert. Erfreulich sei, dass mittlerweile wieder deutlich weniger Menschen arbeitslos sind als noch 2020 und 2021. „Ein Zurück in die Zeit vor der Pandemie ist aber nicht in Sicht“, sagt Frank Neukirchen-Füsers, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum.

Nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat ist die Zahl der langzeitarbeitslosen Bochumerinnen und Bochumer: 7077 Personen sind länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber November 2021 ist dies ein Rückgang um 930 Betroffene.

Aktuell sind 5739 Personen, die 50 Jahre und älter sind, arbeitslos. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat um 89. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren sind 1094 Personen ohne Job (minus 76).

831 neue Stellenangebote sind bei der Arbeitsagentur eingegangen, 109 mehr als noch im Oktober. Insgesamt gibt es derzeit 4497 offene Stellen in Bochum, 141 mehr als im Vormonat und 825 mehr als im Oktober 2021.

