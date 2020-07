Die U35 in Bochum wird am Sonntag entlang der Universitätsstraße durch Busse ersetzt.

Bogestra Arbeiten an der U35-Linie in Bochum: Busse ersetzen Bahnen

Bochum. Wegen Arbeiten an der U35-Campus-Linie in Bochum fahren am Sonntag (26. Juli) Ersatzbusse. Fahrgäste müssen neue Haltestelle beachten.

Auf der U35-Campus-Linie finden am Sonntag (26. Juli) Arbeiten statt. Daher fahren an diesem Tag auf einem Teil der Strecke in Bochum Busse statt Bahnen.

Die Bahnen enden von Herne/Bochum-Riemke kommend an der Haltestelle Oskar-Hoffmann-Straße. Auf dem Abschnitt Bochum Hauptbahnhof bis Hustadt (und zurück) fahren Busse als Ersatzverkehr. Dafür werden Haltestellen verlegt.

Haltestellen werden entlang der Universitätsstraße in Bochum verlegt

In vielen Fällen befinden sie sich am Fahrbahnrand. An der Haltestelle Bochum Hbf ist die Abfahrt Richtung Hustadt an Bussteig 2 des Busbahnhofs. Die Haltestelle Markstraße wird in beide Richtungen unter die Brücke Universitätsstraße auf der Markstraße vor dem Treppenaufgang zum Bahnhof verlegt. Die Haltestelle Ruhr-Universität wird Richtung Hustadt zum Bussteig 1 am Uni-Center, die Haltestelle Universität Richtung Herne zum Bussteig 3 am Uni-Center verlegt.

Weil für die Ersatzbusse andere Fahrzeiten als für die U-Bahn gelten, bittet die Bogestra die Fahrgäste, sich möglichst frühzeitig über die Abfahrtszeiten zu informieren. Sie können in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) oder über Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden.