Straßenverkehr Arbeiten an Ampel in Bochum: Straße wird zu Einbahnstraße

Bochum-Gerthe Im Bochumer Norden wird eine Ampelanlage an einer Kreuzung umgebaut. Eine Straße kann zwei Wochen lang nur in eine Richtung befahren werden.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Bochum-Gerthe müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen: Wie die Stadt mitteilt, starten am Montag, 19. Februar, Umbauarbeiten an der Ampelanlage auf der Hans-Sachs-Straße.

Die Hans-Sachs-Straße wird deshalb zur Einbahnstraße und ist nur noch in östlicher Richtung (vom Castroper Hellweg weg) einseitig befahrbar. Betroffen ist auch ein Teil der Lothringer Straße, in die die Hans-Sachs-Straße übergeht. Die Einbahnstraßenregelung gilt laut Stadt vom Castroper Hellweg bis zur Bethanienstraße.

Bochum-Gerthe: Stadt plant Umleitung

Eine Umleitung werde eingerichtet, so die Stadt. Diese soll über die Schürbankstraße und den Castroper Hellweg führen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich zwei Wochen andauern.

