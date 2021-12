Arbeiten am Autobahndreieck Bochum-West: Furcht vor Staus

Zu Rückstaus auf der A 40 in Höhe des Autobahndreiecks Bochum-West kann as am Mittwoch (15.) kommen. Der Grund: Reinigungsarbeiten. (Archivbild)

Bochum. Reinigungsarbeiten führen Autobahn Westfalen am Mittwoch am Dreieck Bochum-West (A 40/A 448) durch. Abschnitte müssen sogar gesperrt werden.

Die Autobahn Westfalen reinigt die Entwässerung an der A 40 in der Parallelspur des Autobahnkreuzes Bochum-West in Fahrtrichtung Dortmund. Deswegen sind dort am Mittwoch (15.) in der Zeit von 9 bis 15 Uhr verschiedene Verbindungen zeitweise gesperrt.

Jeweils etwas zweistündige Sperrungen

Nacheinander gesperrt werden dabei, so Autobahnen Westfalen, die Ausfahrt von der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A 448, die Auffahrt von der A 448 auf die A 40 in Richtung Dortmund, die Ausfahrt auf die Wattenscheider Straße und die Auffahrt von der Wattenscheider Straße. Die Dauer der Sperrung pro Verbindung beträgt etwa zwei Stunden.

Umleitungen führen auch durch das Stadtgebiet

Umleitungen führen entweder über die nächste Anschlussstelle der A 40 oder durch das Bochumer Stadtgebiet. Nicht ausgeschlossen ist, dass es während der Sperrungen zu Rückstaus in den betroffenen Bereichen kommt.

