Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt in Bochum: Deutlich weniger Firmen als im Vorjahr haben im Juli Kurzarbeit angemeldet.

Arbeitsmarkt Arbeit in Bochum: Weniger Kurzarbeit, viele offene Stellen

Bochum. Im Juli haben laut Agentur für Arbeit weniger Unternehmen Kurzarbeit angezeigt als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit haben im Juli diesen Jahres nur zwölf Betriebe mit 85 möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bochum Kurzarbeit angemeldet. Im Vorjahreszeitraum waren deutlich mehr Menschen von Kurzarbeit betroffen: 54 Betriebe mit 616 Mitarbeitern hatten sich in Bochum gemeldet. Auch wenn die exakten Zahlen erst im Nachhinein ermittelt werden können, zeigen die Vorhersagen der Arbeitgeber aber Trends an.

Bochumer Firmen melden 3260 offene Stellen

Die Arbeitslosenquote bleibt im Juli stabil bei 9,2 Prozent. 18.018 Arbeitslose gibt es laut Agentur für Arbeit in Bochum, ein Plus von 102 Menschen (0,6 Prozent) zum Vormonat, vor allem wegen des Schul- und Ausbildungsendes bei vielen jungen Menschen. Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum fällt positiv aus: 1820 Menschen weniger sind arbeitslos gemeldet.

„Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist stabil“, heißt es. „Die Baubranche boomt und der Gastronomiebereich benötigt viel Personal. Gut ausgebildete Fachkräfte – egal aus welcher Branche – werden gesucht.“ Fachkräfte zu finden werde immer schwieriger. Die Arbeitsagentur meldet für Bochum insgesamt 3460 offene Stellen, ein Plus von 209 Stellen.

