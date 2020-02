Was die Bekämpfung des Virus betrifft, so gibt sich Student Lukas optimistisch. Er sei sich sicher, dass die drastischen Maßnahmen vor Ort bald einen Wendepunkt in dem Kampf gegen den Virus herbeiführen würden.

Nun sei es wichtiger denn je, dass alle Länder dieser Welt noch enger zusammenarbeiten, um den Virus besser zu verstehen und um ihn gemeinsam zu bekämpfen.