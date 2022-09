Apotheker appellieren: Nicht wegen Lappalien zum Notdienst!

Bochum. Sind Magnesium-Tabletten und Schwangerschaftstests ein Fall für den nächtlichen Notdienst in der Apotheke? Was Bochums Apotheker erleben.

Der Apotheken-Notdienst wird von vielen Bochumern für Lappalien statt für echte Notfälle genutzt. Für Apotheker in Bereitschaft bedeutet das nach der bereits absolvierten Tagschicht auch noch nachts arbeiten – teilweise nur um Magnesiumtabletten herauszugeben.

„So etwas hätte man auch am nächsten Morgen abholen können“, sagt Wolfgang Meyer. „Den Leuten ist meist gar nicht bewusst, was Notdienst heißt“, ergänzt der Apotheker, der ungefähr einmal im Monat Notdienst in seiner Ruhrland-Apotheke in Stiepel hat. Viele kämen auch wegen Rezepten, die schon einige Tage zuhause rumgelegen hätten. Für Meyer bedeutet das: mitten in der Nacht aufstehen und den Kunden bedienen.

Apotheken sind nachts verpflichtet, jeden Kundenwunsch zu erfüllen

Denn in NRW sind Apotheken im Notdienst verpflichtet, jeden Kundenwunsch zu erfüllen – egal wie belanglos er sein mag. Vergangenen Sonntag habe er sogar fast so viele Kunden im Notdienst gehabt wie zu seinen normalen Öffnungszeiten. Häufig würden sie nach Schwangerschaftstests oder schon länger verschriebenen Medikamenten fragen: alles keine echten Notfälle. „Absolutes Verständnis habe ich aber für kranke Kinder“, lenkt Meyer ein.

Echter Notfall oder nur „mal eben“ ein Rezept einlösen? Der Apotheker im Notdienst muss den Kundenwunsch erfüllen. Foto: Dirk Bauer / FUNKE Foto Services

Seine Erfahrungen hätten gezeigt, dass Eltern gerade beim ersten Kind lieber noch in der Nacht zur Apotheke fahren als am nächsten Morgen. „Oder wenn ein Diabetiker sein Insulin fallen lässt. Der kann auch nicht mal eben warten“, sagt er. Solche Dinge seien kein Problem für den Apotheker.

Apotheke nimmt Notdienst-Gebühr von 2,50 Euro

Marco Riede, der Inhaber der Apotheke am Alten Markt in Wattenscheid sieht das ähnlich: „Wir freuen uns über jeden echten Fall, dem wir helfen können.“ Neben Eltern mit kranken Kindern habe er zum Beispiel auch einige Male älteren Menschen mit Harnwegsinfekten Medikamente gegeben. Dinge wie Mittel zum Abnehmen seien dagegen nichts Dringendes. Herausgeben muss er sie trotzdem.

Etwas anders händelt das Apotheker Christian Metze von der Herz-Apotheke in der Innenstadt. „Früher sind hier regelmäßig nachts um drei Uhr Leute vorbeigekommen und wollten nur Taschentücher haben“, erzählt er. Jetzt nehme er 2,50 Euro Notdienst-Gebühr für solche Dinge. Dann würden sich die Leute zweimal überlegen, ob es ihnen das wert ist. „Wach werde ich aber trotzdem“, sagt er.

In seiner Herz-Apotheke habe Metze aber auch nicht so viele Lappalien-Fälle: „Zum Teil ja, aber nicht so schlimm, dass es mich ärgern würde.“Wenn jemand nicht schlafen könne, weil die Nase verstopft ist, brauche er eben ein Nasenspray. Viele Kunden würden auch nach Ibuprofen fragen, um beispielsweise Zahnschmerzen zu lindern. Bei solchen akuten Beschwerden stehen alle drei Apotheker gerne bereit – etwas weniger Belanglosigkeiten würden ihnen allerdings nicht missfallen.

