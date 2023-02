AOK warnt: Es gibt immer mehr Ausfallzeiten wegen Alkohol

Bochum. Immer mehr Arbeitnehmer in Bochum fallen wegen eines Alkoholproblems aus. Die AOK ruft zur Abstinenz von Aschermittwoch bis Ostern auf.

Die Ausfallzeiten von Beschäftigten wegen Alkoholproblemen steigen in Bochum sprunghaft an. Das teilt die AOK Nordwest mit. Im vergangenen Jahr gingen 4642 Arbeitstage bei AOK-Versicherten verloren. Das sind 37,1 Prozent mehr als 2021.

Kurzfristig könne Alkohol entspannen und gute Laune bringen, so die Krankenkasse. Jedoch habe ein regelmäßiger Konsum erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und könne zur Abhängigkeit führen.

Zur Vorbeugung ruft die AOK zu Beginn der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern zum Alkoholverzicht auf. „Das tut Körper und Seele gut und kann zu einem langfristigen veränderten Umgang beitragen“, sagt Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Richtwert bei Männern liegt bei täglich 0,5 Liter Bier

So profitiere das Herz-Kreislauf-System schon von einer kurzzeitigen Abstinenz, ebenso Magen und Leber. Auch Schlaf, Blutdruck, Konzentrationsfähigkeit und Körpergewicht profitierten von der Null-Promille-Kur. Das Krebsrisiko werde gemindert, das Immunsystem gestärkt.

Laut AOK wurde in Bochum 2021 bei 1995 Versicherten ein Alkoholproblem diagnostiziert. Die Dunkelziffer gilt als hoch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt als Maximalwert bei gesunden Männern 20 Gramm Alkohol pro Tag an, also ein Bier (0,5 Liter) oder zwei Gläser Wein. Die Tagesdosis bei gesunden Frauen liegt bei der Hälfte.

