Am Kemnader See (hier im Vorjahr) wird am 15. Juni der 13. AOK-Firmenlauf gestartet.

Firmenlauf AOK-Firmenlauf startet am 15. Juni am Kemnader See

Bochum. Am Kemnader See wird am 15. Juni der 13. AOK-Firmenlauf gestartet. 3000 Läufer werden erwartet. Für Frühbucher gibt’s noch bis April Rabatt.

Die Krankenkasse AOK Nordwest ruft wieder zum Firmenlauf auf. Zum 13. Mal gehen die Hobbysportler am Donnerstag, 15. Juni, am Kemnader See auf die 5,5 Kilometer lange Strecke.

„Nach dem letzten Lauf 2022, der nach den Ausfällen wegen der Corona-Pandemie endlich wieder stattfinden konnte, erwarten wir wieder rund 3000 Läuferinnen und Läufer“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock und wirbt: „Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu laufen macht Spaß und sorgt für ein gesundes Betriebsklima.“

AOK-Firmenlauf: Frühbucher-Rabatt gilt bis 18. April

Die Strecke ist laut AOK auch für Anfänger geeignet. „Der Spaß steht im Vordergrund. Es geht nicht nur um Sieger und Bestzeiten“, betont Marcus Hoselmann vom Kooperationspartner upletics GmbH. Dennoch gibt es eine Zeitmessung, denn auch die Gewinner der verschiedenen Klassen werden prämiert.

Start ist um 19 Uhr. Am Ende des Feldes gehen die Walkerinnen und Walker auf die Strecke. Anmelden können sich die Teams bis zum 29. Mai. Die Startgebühr beträgt 24 Euro. Frühbucher zahlen bis zum 18. April 22 Euro.

Infos und Anmeldungen auf aok-firmenlauf-bochum.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum