Anwohner fordern Zebrastreifen - die Stadt Bochum winkt ab

Bochum-Hofstede. Nachdem sich die Politik für mehr Sicherheit für Fußgänger einsetzte, nahm die Stadt Bochum eine Verkehrszählung vor. Das Ergebnis überrascht.

Fast 400 Unterschriften haben Anwohner der Hordeler Straße gesammelt, die sich für mehr Sicherheit für Fußgänger stark machen. Im vergangenen Sommer standen die Aussichten etwa auf einen Zebrastreifen gar nicht schlecht; die Bezirksvertretung Mitte hatte sich mehrheitlich gegen die Ablehnung des Bürgerantrags durch die Verwaltung gestemmt. Doch nun legt die Stadt Bochum Belege vor, wonach ein Zebrastreifen nicht möglich sei.

Seit der einseitigen Öffnung der Straße im November 2020 in Richtung Wanne-Eickel häuften sich die Beschwerden über zunehmende Verkehrsbelastung durch Raser, Falschfahrer und Lkw, die das Durchfahrtsverbot missachten. Die Politik im Bezirk Mitte hatte einige Vorschläge zur Verbesserung gemacht, etwa eine Rechts-vor-Links-Regelung an den Einmündungen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.

Stadt Bochum schlägt einen Kompromiss vor

Die Verwaltung schlägt nun vor, diese Ablehnung des Beschlussvorschlags aufzuheben und erneut abzustimmen: Es fehlten die rechtlichen Voraussetzungen für einen Fußgängerüberweg. Der Kompromiss: Statt eines Zebrastreifens vor der Einmündung Klostermannstraße wird eine zehn Meter lange Zick-Zack-Linie aufgemalt. Der Bezirk wird sich in seiner nächsten Sitzung am 20. April erneut mit dem Thema befassen müssen.

Bypass nach Eickel, Hordel, Günnigfeld Die Hordeler Straße war bis zur Abbindung vom Kreisverkehr immer der Bypass nach Eickel, Hordel und Günnigfeld für die Dorstener Straße. Der damalige Bau der Hordeler Straße mit zwei Fahr-und seitlichem Parkstreifen war nicht für eine Sackgasse konzipiert worden. Der Kreisel wurde 2008 mit Anbindung an die Hordeler Straße gebaut und gemeinsam durch die Städte Bochum, Herne und die Bogestra geplant und finanziert. Die Abbindung wurde nachträglich 2009 in Eigenregie durch die Bezirksvertretung Bochum-Mitte durchgeführt.

Nach der Forderung der Politik nach Verkehrsänderungen hat die Stadt eine Verkehrszählung durchgeführt, um beurteilen zu können, ob die Voraussetzungen für einen Zebrastreifen überhaupt vorliegen. Das Ergebnis fällt für Anwohnerinnen, Anwohner wie auch für die Politik ernüchternd aus: Die Verkehrszahlen sprächen gegen das Straßenverkehrsrecht. Danach müssten zu Spitzenzeiten mindestens 200 Fahrzeuge sowie 50 Fußgänger die Stelle passieren, damit ein Überweg gerechtfertigt wäre.

18 Fußgänger in den Spitzenzeiten gezählt

Auf der Hordeler Straße zählte die Stadt Bochum hingegen lediglich 18 Passanten – nicht nur an der Einmündung, sondern auch 30 Meter weiter – sowie zeitgleich 190 Autos. Das Tiefbauamt kommt zu dem Schluss: „Im Ergebnis ist die Einrichtung eines Fußgängerüberweges damit weiterhin aufgrund der geringen Verkehrszahlen in Verbindung mit der vorhandenen Tempo-30-Regelung straßenverkehrsrechtlich nicht zu begründen.“

Die Anwohner hatten in ihrem Bürgerantrag auch moniert, dass das Abbiegen aus der Klostermann- in die Hordeler Straße gefährlich sei, weil parkende Fahrzeuge die Sicht behinderten. Die geplante Zick-Zack-Linie, die das Parken an dieser Stelle unterbinden soll, könne Abhilfe schaffen: Das Überqueren und Abbiegen würden erleichtert, weil eine bessere Einsicht in die Straße geschaffen werde.

Vollausbau der Straße wird vorgezogen

Auch ein Umbau der großzügigen Einmündung von der Dorstener Straße will die Verwaltung erst im Zuge des Vollausbaus der Hordeler Straße vornehmen. Immerhin hat sie angekündigt, den Umbau von 2030 auf 2025 vorziehen zu wollen.

Die Nachbarn fordern darüber hinaus unter anderem ganztägige Verkehrskontrollen, Maßnahmen zur Temporeduzierung oder Geschwindigkeitstafeln sowie die Verengung der Fahrbahn im Bereich der vorherigen Verkehrsinsel vor der Kita, im Bereich der Tagespflege und vor/hinter der Klostermannstraße.

Zudem wünschen die Anwohner eine großflächige Sanierung der Fahrbahndecke: Etwa ein Drittel der gesamten Straße weise Schlaglöcher auf.

