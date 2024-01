Anwohner Georg Gretzki kritisiert die Baustellenlage am Beethovenweg in Bochum-Westenfeld.

Bochum Beschwerden nehmen zu durch die neue Baustelle in Bochum-Westenfeld. Die Stephanstraße ist dicht - es gibt Umleitungen, Ampeln und Einbahnstraßen.

Die alte Baustelle ist kaum abgeräumt, da beginnt schon die nächste im Bereich Lohackerstraße in Bochum-Westenfeld. Im Endergebnis sind Anwohner und Autofahrer genervt durch Ampel- und Einbahnstraßenregelungen.

Neue Baustelle in Bochum-Westenfeld

Zur alten Baustelle, laut Schildern im Mai 2023 eingerichtet im Bereich des „Musikerviertels“ am Beethovenweg, kommt nun seit Montag eine neue hinzu im Bereich Stephan-/Vietingstraße. Zur bekannten Baustelle sagt Anwohner Georg Gretzki vom Beethovenweg: „Eigentlich sollte hier doch laut Anlieferinformation der Stadt Bochum bis Ende 2023 alles fertig und abgeräumt sein. Die Versorgungsleitungen der Stadtwerke liegen hier doch längst im Boden, es fehlen jetzt nur noch die Pflastersteine, hat mir ein Bauarbeiter mitgeteilt. Sonst werde die Baustelle nicht fertig“, sagt der genervte Anwohner vom Beethovenweg. „Jetzt ist es durch die neue Baustelle noch schlimmer geworden.“

Baustelle in Westenfeld nervt Autofahrer und Anwohner

Er blicke jeden Tag aus seiner Wohnung heraus auf die unfertige Baustellensituation am Beethovenweg. „Autofahrer fahren hier auch entgegen der Einbahnstraßenregelung regelmäßig durch die Straßen, besonders vormittags und abends. Es geht wohl darum, die Strecke in oder aus Richtung Bochum abzukürzen. Was aber insgesamt dazu führt, dass der Kfz-Verkehr in diesen engen Straßen in Spitzenzeiten fast zum Erliegen kommt.“ Und er sagt außerdem: „Die Straßensituation ist hier einfach zu eng vor allem durch geparkte Autos, und die Baustelle hat zu viel Stress geführt. Ich hoffe, dass dies bald vorbei ist.“ Er wohne schon seit Jahrzehnten hier, „habe 36 Jahre bei Opel bearbeitet. Und seit meinem vorgezogenen Ruhestand genug Zeit, um die Lage vor meiner Haustür beurteilen zu können. Aber so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt“.

