Bauarbeiten Anschlüsse am Autobahnkreuz Bochum werden kurz gesperrt

Bochum. Kraftfahrer müssen im Autobahnkreuz Bochum Sperrungen hinnehmen. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke. Aber nur eine Nacht.

Im Autobahnkreuz Bochum werden in der Nacht zu Mittwoch (5.8.) von 21 bis 5 Uhr zwei Verbindungsfahrbahnen gesperrt. Es ist laut Straßen-NRW nicht möglich, von der A40 aus Duisburg kommend auf die A43 in Fahrtrichtung Münster sowie von der A43 aus Münster kommend auf die A40 in Fahrtrichtung Dortmund zu fahren.

Außerdem ist an der A40-Anschlussstelle Bochum-Harpen die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund und damit auch auf die A43 in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Umleitungen sind mit einem Roten Punkt ausgeschildert.

Einzelne Steine werden an der Brücke in Bochum entfernt

Straßen-NRW sichert in der Nacht das Mauerwerk, mit dem die Brücke verblendet ist, die im Kreuz die A43 über die A40 führt. Bei einer Bauwerksbesichtigung wurden in der Mauer Risse festgestellt. Deshalb werden einzelne Steine entfernt, um sicherzustellen, dass sie sich nicht lösen und auf die Fahrbahn fallen.

Straßen-NRW plant für 2021 eine grundsätzliche Instandsetzung der Brücke.