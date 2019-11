Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Das WAZ-Nachtforum beginnt am Donnerstag, 28. November, um 17 Uhr in der Cafeteria des Knappschaftskrankenhauses Langendreer (In der Schornau).

Moderator ist WAZ-Redaktionsleiter Thomas Schmitt.

Zum Ausklang stehen die Ärzte zu persönlichen Gesprächen bereit. Es gibt Getränke und einen Imbiss.

Die Teilnahme ist für unsere Leserinnen und Leser kostenlos. Anmeldungen sind unter 0201/ 804 80 58 möglich.