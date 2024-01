Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Bochum starten bald.

Start am 29. Januar Anmeldung für die weiterführende Schule in Bochum: So geht‘s

Bochum Erst Gesamtschulen, dann Gymnasium, Real-, Sekundar- und Hauptschule: Die Anmeldungen für Bochums weiterführende Schulen starten. Alle Infos.

In dieser Woche werden die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. Für die Kinder der vierten Klassen ist damit auch die Anmeldung an einer weiterführenden Schule verbunden. Das teilt die Stadt Bochum mit. Es ist nur eine Anmeldung möglich.

Welche Schule ist die richtige für mein Kind?

Anfang 2024 starten in Bochum wieder die Anmeldungen für die weiterführende Schule. Doch welche hat was zu bieten? Der große WAZ-Check mit Informationen zu allen Schulen.

In diesem Jahr werden 2876 (Vorjahr 2772) Viertklässlerinnen und Viertklässler der städtischen Grundschulen in die fünfte Jahrgangsstufe der weiterführenden Schulen wechseln. Von der Grundschule haben sie dazu – zusätzlich zu dem Zeugnis und der begründeten Empfehlung – einen Anmeldeschein, eine Kurzinfo über das Verfahren und die Auflistung der Bochumer Schulen, an denen eine Anmeldung möglich ist, sowie einen Personenbogen erhalten.

Anmeldung für die weiterführende Schule: So funktioniert sie

Erneut gibt es vorgezogene Anmeldezeiten für die Gesamtschulen, da diese Schulform bereits in den vergangenen Jahren besonders beliebt war. Die Anmeldung findet statt am Montag, 29. Januar, zwischen 8 und 18 Uhr, sowie am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Januar, jeweils von 8 bis 16 Uhr.

Die Anmeldungen für die anderen Schulformen – Gymnasium, Sekundar-, Real- und Hauptschulen – folgt rund zwei Wochen später. Die Termine: Mittwoch, 14. Februar, 8 bis 18 Uhr, sowie Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr.

Konkrete Informationen wie zum Beispiel möglichen Buchungen von Zeitfenstern zur persönlichen Anmeldung gibt es auf den Homepages der jeweiligen Schulen.

Anmeldung für Berufs- und Weiterbildungkollegs sowie die gymnasiale Oberstufe

Schülerinnen und Schüler, die nach der zehnten Klasse auf ein Berufs-, Weiterbildungskolleg oder in die gymnasiale Oberstufe wechseln möchten, können sich von Montag, 29. Januar, bis Freitag, 16. Februar, anmelden. Das funktioniert über das Portal „Schüler-Online“ (Externer Link). Die Schulen händigen dazu allen, die die Sekundarstufe 1 verlassen, einen persönlichen Zugang aus.

