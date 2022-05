Anhänger beschädigt: Polizei Bochum sucht Lieferwagenfahrer

Bochum. Der Fahrer eines Lieferwagens in Bochum ist nach einem Unfall mit einem Fahrradanhänger geflüchtet. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag (7. Mai) zwischen 18 und 21 Uhr auf dem Reiterhof an der Havkenscheider Straße 243.

Genaue Uhrzeit des Unfalls ist unbekannt

Zeugen beobachteten, wie der Lieferwagen den abgestellten Anhänger touchierte und dann davonfuhr, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die genaue Uhrzeit konnten die Zeugen nicht nennen.

Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise: 0234 909 5206.

