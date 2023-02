Angst vor Hund oder Spinne? Bochumer Studie hilft Kindern

Bochum. Eine Studie aus Bochum soll Kindern helfen, die Angst vor Hunden und Spinnen zu verlieren. Es werden derzeit noch Teilnehmende gesucht.

Viele Kinder haben Angst vor Spinnen oder Hunden. Am Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Universität in Bochum findet aktuell eine Studie statt, die Betroffenen zwischen acht und 14 Jahren helfen soll. Dafür werden Teilnehmende gesucht.

Bei der Studie werden sogenannte „Einsitzungs-Gruppeninterventionen“ durchgeführt. „Wir möchten durch kindgerechte Informationsvermittlung und Übungen mit den Tieren unter Anleitung von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten den Kindern dabei helfen, ihre Angst zu bewältigen und somit langfristig zu einer Minderung der Angst beitragen“, erklärt Svenja Schaumburg, die die Studie im Rahmen ihrer Promotion leitet.

Angst vor Hunden und Spinnen nehmen: Großgruppentrainings am 3. und 4. März

Am 3. und 4. März finden verschiedene Großgruppentrainings statt: An einem nehmen nur die Kinder teil, an dem anderen nur die Eltern der betroffenen Kinder und beim dritten sowohl die Kinder als auch deren Eltern. Um herauszufinden, ob ein Kind oder Jugendlicher für das Training geeignet ist, gibt es im Voraus ein Vorgespräch mit einem Kinder- und Jugendpsychologen.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.kli.psy.ruhr-uni-bochum.de/klipsy/projekte/spinnen-hundeangst/index.html

