Angekündigte Teilsperrung am Kreuz Bochum wird verschoben

Bochum. Die angekündigte Sperrung von Fahrspuren am Autobahnkreuz Bochum wird verschoben. Sie sollte am kommenden Wochenende stattfinden.

Eigentlich wollte die Autobahn Westfalen am kommenden Wochenende die Parallelspur der A 40 im Kreuz Bochum in Fahrtrichtung Dortmund sperren. „Aufgrund von Änderungen in der Bauablaufplanung“, so ein Sprecher, werde diese Sperrung aber verschoben. Ein neuer Termin werde zeitnah bekanntgegeben. Die Sperrung sollte von Freitagabend bis Sonntagabend dauern.

Am vorigen Wochenende wurde die A 40 in Richtung Essen teilweise gesperrt

Die Autobahn Westfalen saniert zurzeit die Fahrbahn im Kreuz Bochum. Deswegen gab es auf der A 40 bereits am vorigen Wochenende in Fahrtrichtung Essen Sperrungen in den Verbindungsfahrbahnen und Parallelspuren, die auf die A 43 führen.

