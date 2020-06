Angebote für Senioren in Bochum-Hofstede starten wieder

Die Stadtteilspaziergänge in Hofstede sind ab sofort auch wieder in größeren Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern möglich.

Bochum-Hofstede. Die Quartiersentwicklung in Bochum bietet wieder Gesprächskreise für Angehörige, die Quartierswerkstatt und Spaziergänge in größeren Gruppen an.

Die altersgerechte Quartiersentwicklung in Bochum startet nach der Corona-Zwangspause wieder mit weiteren Angeboten in Hofstede. Am 1. Juli wird es um 16.30 Uhr den Gesprächskreis für Angehörige im Johanneshaus an der Hordeler Straße 3 geben.

„Bedingt durch die aktuelle Situation waren und sind viele pflegende Angehörige stark belastet. Mir ist es ein Anliegen, wieder eine Möglichkeit zur Unterstützung und den gemeinsamen Austausch anzubieten“, sagt Heike Rößler, Quartiersmanagerin in Bochum Hofstede. Der Gesprächskreis wird schon seit dem Projektstart in Johanneshaus angeboten und gerne angenommen. Die ehemaligen Kirchenräume des Johanneshauses in der Trägerschaft der Familien- und Krankenpflege Bochum eignen sich gut, um erste eingeschränkte Veranstaltungsformate nach dem vorgegebenen Schutzkonzept umzusetzen.

Neue Angebote entwickeln

Die Quartierswerkstatt öffnet ebenfalls am 8. Juli um 16.30 Uhr im Johanneshaus. Hier sollen neue Veranstaltungsangebote mit engagierten Bewohner angedacht und entwickelt werden. Gerade jetzt, so Rößler, sei es wichtig, nach neuen Möglichkeiten für Begegnung zu suchen. Die Vereinsamung ist für viele sonst sehr aktive Senioren zu einem ungewohnten Thema geworden. Die Quartiersentwicklung will einen Beitrag leisten, um dem entgegen zu wirken.

Heike Rößler: „Die Spaziergänger in Hofstede laufen erfreulicherweise bereits seit einigen Wochen wieder. Spaziergänge sind durch die Corona-Pandemie noch einmal in ein ganz anderes Blickfeld gerückt und eine willkommene Möglichkeit der Begegnung geworden.“

Nicht länger nur in Zweiergruppen laufen

So starteten die Spaziergänger in Hofstede anfänglich in Zweiergruppen und liefen durch den Stadtteil. Jetzt ist es wieder möglich, in einer Gruppe mit bis zu zehn Teilnehmern unter den entsprechenden Vorgaben zu gehen, „zur großen Freude der Spaziergänger in Hofstede“.

Alle Angebote können nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung wahrgenommen werden unter 0157 / 34 36 08 27.