Anfrage im Bezirk

Unterstützung erhalten die Anwohner der Surkenstraße von SPD und Grünen in der Bezirksvertretung Süd. In einer gemeinsamen Anfrage an die Stadtverwaltung regen die beiden Parteien an, eine Tafel an der Straße aufzustellen, die die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge anzeigt. Zudem fragen sie an, ob Zahlen von Geschwindigkeitsübertretungen bekannt seien bzw. ob diese ermittelt werden können.

Eine Antwort der Stadtverwaltung auf die Anfrage steht noch aus.