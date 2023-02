Amphibienwanderung: Diese Straßen in Bochum werden gesperrt

Bochum. In wenigen Tagen wandern wieder Amphibien zu ihren Laichplätzen. Das ist für sie lebensgefährlich. Deshalb werden mehrere Straßen gesperrt.

Mit steigenden Temperaturen kommt wieder Leben in die heimische Amphibienwelt: Erdkröten, Grasfrösche, Molche und Feuersalamander wandern zu ihren angestammten Laichgewässern.

Häufig müssen sie auf dem Weg dorthin stark befahrene Straßen überqueren, wobei ein Erdkrötenpaar dafür bei einer sieben Meter breiten Fahrbahn rund 20 Minuten benötigt. Dabei finden viele Tiere den Tod. Die Sicherung der Laichwanderwege ist daher eine wesentliche Aufgabe des Amphibienschutzes. Die Hauptwanderaktivitäten finden voraussichtlich vom 23. Februar bis 6. April statt.

Sperrzeiten sind nur abends und nachts

Für einige Straßen gibt es in diesem Zeitraum abendliche und nächtliche Sperrzeiten:

Blankensteiner Straße zwischen Am Varenholt und Rauendahlstraße (Sperrzeit von 19 bis 6 Uhr)

Brüggeneystraße (Sperrzeit von 19 bis 6 Uhr)

Rauendahlstraße (Sperrzeit von 19 bis 6 Uhr)

Stembergstraße (Sperrzeit von 19 bis 6 Uhr)

Weg am Kötterberg (Sperrzeit von 19 bis 6 Uhr, nur in etwa zehn Nächten)

Am Wiesental im Wendehammer (Sperrzeit von 19.30 bis 6 Uhr in etwa sechs Nächten) An diesen Straßen stellt das Umwelt- und Grünflächenamt Amphibienschutzzäune auf: Am Bliestollen, Am Neuen Kamp, Am Vahrenholt, an der Brockhauser Straße, Gräfin-Imma-Straße, Günnigfelder Straße, Stembergstraße sowie an der Springorumtrasse zwischen der Brücke über die A 448 und der Königsallee.

Stadt Bochum: Allein der Luftströmungsdruck kann Tiere töten

An diesen Straßen weisen Schilder auf die Wanderung der Amphibien hin: Ahbachstraße, Am Leithenhaus, Am Ruhrort, Am Wiesengrund, an der Bleckstraße, Blücherstraße, Centrumstraße, Dahlhauser Höhe, Erlenstraße, am Ernst-Erwin-Bußmann-Pfad, an der Galgenfeldstraße, Zufahrt zum Kemnader Wehr südlich der Gibraltarstraße, am Graffring, an der Helfstraße, Höfestraße, Hüller-Bach-Straße, Im Mailand, Im Mühlenkamp, Im Pastoratsbusch, Krockhausstraße, Kulmer Straße, Nevelstraße, Oberstraße, Röntgenstraße, an der Straße Siebenplaneten, Stalleickenweg, an der Tenthoffstraße, Unteren Heintzmannstraße sowie Zum Schultenhof.

Dort sollten Verkehrsteilnehmende nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren. Allein durch den Luftströmungsdruck können die Tiere getötet werden.

