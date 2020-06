Ampelausfall: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden in Bochum

Bochum. Bei einem Verkehrsunfall durch eine ausgefallene Ampel in Bochum wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.

Weil eine Ampel ausgefallen ist, kam es in Bochum am vergangenen Freitag (5. Juni) zu einem Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden. Ein Mann aus Bochum (28) und eine Frau aus Dülmen (44) sind leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Bochumer den Werner Hellweg in Richtung Werne. Er wollte mit seinem Wagen die Kreuzung Werner Hellweg/Hölterweg geradeaus überqueren. An dieser Kreuzung war zur Unfallzeit die Ampel ausgefallen; der 28-Jährige befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße, so die Polizei. Gleichzeitig befuhr eine 44-jährige Frau aus Dülmen den Hölterweg in Richtung Werner Straße. Als die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß sie mit dem Wagen des querenden Bochumers zusammen. Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden von 20.000 Euro.

Unfall in Bochum-Werne : Starke Beeinträchtigung des Straßenverkehrs

Beide Fahrer wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallsituation kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

